الليلة.. كارمن سليمان ضيفة رامى رضوان على «dmc»

يستضيف الإعلامي رامي رضوان، الفنانة الشابة كارمن سليمان، مساء اليوم الجمعة، في برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc" في تمام الساعة العاشرة مساءً.



وتحتفل كارمن سليمان بنجاح أغنيتها "بصاتك" التي طرحتها خلال الأيام الماضية، وتكشف عن كواليس أغنيتها "نورت الدنيا "التي قدمتها في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة.



يذكر أن أبرز أعمال الفنانة الشابة كارمن سليمان الفنية، أغنية "لما تشوفك عيني، ربنا يخليك لقلبي، سطور حكايتي، وحضن دافي"، وغيرها من الأغاني.



يُشار إلى أن الفنانة كارمن سليمان، أحيت حفلًا فنيًا على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ضمن فعاليات الموسم الثقافي والفني للجامعة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، معربة عن سعادتها بوجودها في الجامعة، في ظل تقارب السن بينها وبين الطلاب.