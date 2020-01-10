وزير الخارجية الكويتي يبعث برسالة لنظيره الفرنسي

بعث وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح برسالة الى وزير اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.



وقام بتسليم الرسالة السفير الكويتي سامي السليمان خلال لقائه اليوم الجمعة مع نائب مدير ادارة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست فيفر.



وقال السفير السليمان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه نقل تحيات وزير الخارجية الكويتي الى نظيره الفرنسي وشكره للدعم الفرنسي الكبير للكويت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن الدولي طوال العامين الماضيين.



واشار السليمان الى التنسيق المستمر والمتطابق حيال العديد من المسائل والقضايا الدولية بما عزز من دور مجلس الأمن الدولي في التصدي لعدد من الأزمات الدولية وإيجاد الحلول لها.



وأعرب عن حرص الكويت على المضي قدما في هذا الدور لخدمة قضايا الأمن والسلم الدوليين والذي حاز اشادة المجموعة الدولية.



وأشاد بالعلاقات الثنائية بين الكويت وفرنسا وحرص الطرفين على تعزيزها.



وبحث السليمان خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومشاريع التعاون المقبلة بين البلدين.