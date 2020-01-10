القبض على تاجري مخدرات بالزاوية الحمراء والشرابية

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط تاجرى مخدرات، اتخذا من مسكنيهما وكرا لبيع المواد المخدرة بالشرابية والزاوية الحمراء.



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا بتمكن قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط "سليمان. ع. س م"، 23 سنة، عاطل، بالزاوية الحمراء، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرها 9820 لسنة 2018م الموسكى "مخدرات"، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته المضبوطات "كمية من الحشيش المخدر وزنت 350 جراما، مبلغ مالي 630 جنيها، هاتف محمول".



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



كما تمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط "نادر. ن. ع"، 32 سنة، عاطل، في الشرابية، والسابق اتهامه في 5 قضايا آخرها 3169 لسنة 2018م الشرابية "مخدرات"، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته المضبوطات "كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام، مبلغ مالي 950 جنيها، هاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وجار تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.