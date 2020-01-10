الذهب ينخفض.. عيار 21 يسجل 688 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم الجمعة لدى محلات الصاغة، حيث سجل سعر عيار"21" نحو 688 جنيها للجرام.



وأكد ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السبب وراء تراجع الذهب نحو 17 جنيها، خلال أمس الخميس، جاء بعد التهدئة بين أمريكا وإيران بعد التوترات الأخيرة، حيث شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات غير مسبوقة منذ نحو 7 سنوات.



وتوقع "نجيب" مزيدا من الانخفاض خلال الأسبوع المقبل، بعد التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران مع تراجع حدة التوترات القائمة بين الدولتين على إثر قصف إيران قاعدة "عين الأسد" بالعراق، التي تضم قوات أمريكية.



أسعار الذهب كالتالى:

عيار 18 يسجل 589 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 688 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 786 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5510 جنيهات

أوقية الذهب 1547 دولارا