تحليق مكثف للطيران الأمريكي على الشريط الحدودي مع سوريا

أفاد مسئول بمحافظة الأنبار العراقية، اليوم الجمعة، بأن مناطق الشريط الحدودي مع سوريا آمنة ومستقرة وسط تحليق غير مسبوق للطيران الأمريكي الذي غطى سماء المناطق الغربية تحسبا من أي طارئ.



وقال قائم مقام قضاء القائم بالأنبار أحمد المحلاوي- في تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية: "إن مناطق قضاء القائم وصولا إلى الشريط الحدودي مع سوريا غرب الأنبار هي مناطق آمنة ومستقرة بالتزامن مع الطيران الحربي الأمريكي بطلعات مكثفة في سماء تلك المناطق من دون معرفة الأسباب رغم أن المناطق المستهدفة لم تشهد أي خرق أمني".



وأضاف أن "مناطق قضاء القائم وصولا إلى المنافذ الحدودية مع سوريا لم تسجل أي عملية اعتداء من قبل الطيران الأمريكي على مقرات للحشد الشعبي"، مبينا أن "عمل القوات الأمريكية الموجودة في المناطق الغربية لم يطرأ عليه أي تغيرات، وعمليات المراقبة والاستطلاع لتلك القوات ما زالت مستمرة وبشكل مكثف بعد استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بصواريخ إيرانية".