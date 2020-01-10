رسالة غامضة من منة فضالي لجمهورها (صور)

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها.



وظهرت منة فضالي بإطلالة صيفية جذابة، مرتدية تيشرت نصف كم باللون الأسود، وبنطلون جينز من الأزرق الفاتح، واعتمدت على تسريحة بسيطة، ومكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



وعلقت منة فضالي على الصور، قائلة: "الجميع يصنع أخطاء في الحياة، لكن هذا لا يعني أن عليهم دفع ثمنها لبقية حياتهم، في بعض الأحيان يتخذ الأشخاص الطيبون خيارات سيئة، هذا لا يعني أنها سيئة، فهذا يعني أنهم بشر".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي كان مسلسل "قيد عائلي" الذي شارك في بطولته عزت العلايلي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، محمد رياض، دينا فؤاد، خالد سرحان، نضال الشافعي، وريم البارودي، إنتاج شركة فنون مصر، ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.