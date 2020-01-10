«ولاد البلد».. سمسم شهاب يطرح الأغنية الرسمية لفيلم «دفع رباعي»

طرح الفنان سمسم شهاب أغنية "ولاد البلد" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي الأغنية الرسمية لفيلم "دفع رباعي"، بعد الأغنية الترويجية "عايش جدع ".



أغنية "ولاد البلد" من كلمات إيهاب منصور، وألحان وليد عبدالعظيم، وتوزيع أشرف البرنس، أما أغنية "عايش جدع " من كلمات إبراهيم الحلوجي، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طه الحكيم.



يجسد سمسم خلال الفيلم شخصية شاب صعيدي، يعمل مهندس صيانة في إحدى القرى السياحية، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد بدير، وأحمد عزمي، وأحمد العمدة، ومحسن منصور، وهو من قصة جمال ربيع، وسيناريو وحوار خالد سليمان وعلي عواد، إخراج إيهاب عبداللطيف.