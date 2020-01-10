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منوعات

أجمل 5 قلاع في الدنمارك.. إحداها تشبه القصص الخيالية

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:47 م
الدنمارك
الدنمارك
وكالات
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نالت الدنمارك اهتمام العديد من السياح، بسبب تصاميمها الساحرة، ومدنها النظيفة، وسواحلها الجميلة.. هذه المميزات التي تساعدها على أن تكون أسعد الدول على وجه الأرض.

ولكن، من المهم أيضا تسليط الضوء على أبرز مناطق الجذب السياحية، التي تجعلها تستحق الزيارة.. إليك أجمل 5 قلاع في الدنمارك:

قلعة "فردريكسبورج"
تعد أول قلعة دنماركية بُنيت داخل البلاد، أي بعيدًا عن الساحل، وأُنشأت "فردريكسبورج" لأسباب ترفيهية، وليست دفاعية، وهذا يفسر تصميمها الذي يشبه القلاع بالقصص الخيالية.

قلعة "هيرميتيج"
تعد هذه القلعة بمثابة نزل للصيادين، إذ لا تتميز بتصميمها الهندسي فحسب، وإنما أيضًا بغابة الغزلان التي تحاوط القصر، ويُذكر أن الغابة أُدرجت على لائحة التراث العالمي لليونسكو، عام 2015.

قلعة "أمالينبورج"
يتألف القصر من 4 مبان متماثلة، صُممت بداية لنبلاء العاصمة الدنماركية، ومن ثم انتقلت العائلة المالكة إلى القصر، في نهاية القرن الثامن عشر، بعد أن تسبب حريق في تدمير قصرهم القديم "كريستيانسبورج"، الذي أصبح اليوم مقرًا لحكومة البلاد.

قلعة "فريدينسبورج"
تعد "فريدينسبورج" إحدى أكثر القلاع المحببة لأفراد العائلة المالكة بالدنمارك، حيث احتفلت الملكة مارغريت الثانية بجميع أعياد ميلادها في هذه القلعة، كما أقامت الأميرة بينديكت حفل زفافها بكنيسة القصر، واستخدمها ولي عهد الدنمارك، فريدريك كريستيان والأميرة ماري، خلال فصلي الربيع والخريف.

قلعة "هامرشيس"
تقع القلعة فوق المنحدرات الصخرية، في الطرف الشمالي لجزيرة بورنهولم الدنماركية، وهي تعد من أكبر القلاع المحصنة في شمال أوروبا، ورغم أن القلعة أصبحت حطامًا اليوم، إلا أنها تروي قصصًا عديدة عن الحروب والمعارك الشرسة، التي وقعت خلال العصور المظلمة.

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