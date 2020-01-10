«أسواق»: استقرار أسعار الأرز والفول وارتفاع القمح والزيوت

كشف تقرير حديث لشركة "أسواق" للمعلومات المالية والسلعية، المتخصصة في رصد حركة أسعار السلع وخاماتها بالسوق المحلية والبورصات السلعية العالمية، عن تباين أداء مؤشر السلع المختلفة خلال الأسبوع الثاني من العام الجديد 2020.



وأظهر مؤشر "أسواق" تراجع أسعار المعادن بأنواعها المختلفة، كما انخفضت أيضًا أسعار بذرة الصويا والردة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار القمح والزيوت.



وأشار تقرير "أسواق" إلى استقرار أسعار الأرز، وكذلك الفول بأنواعه المختلفة واستقرار أسعار الأسمدة.



وجاءت أسعار السلع على النحو التالى:



قمح 11.5 روسي 3770 جنيهًا للطن صب أرضه .

قمح 12.5 أوكراني 3800 جنيه للطن صب أرضه .

قمح 12.5 روسي 3820 جنيهًا للطن صب أرضه .

قمح 13.5 روسي 3850 جنيهًا للطن صب أرضه .

دقيق -24 4600 جنيه للطن معبأ أرضه.

دقيق -27 4700 جنيه للطن معبأ أرضه.

ردة محلى 3250 جنيها للطن معبأ أرضه.

أرز شعير عريض 4100 جنيه للطن معبأ أرضه.

أرز شعير رفيع 3650 جنيه طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدي عريض:

كسر 3% 7000 جنيه للطن معبأ أرضه .

أرز أبيض بلدي عريض:

كسر 10: 12% 6000 جنيه للطن معبأ أرضه.

أرز أبيض بلدي رفيع :

كسر 10: 12% 5500 جنيه للطن معبأ أرضه .

زيت صويا مكرر 16000 جنيه للطن صب أرضه .

زيت أولين RBD 14100 جنيه للطن صب أرضه .

زيت ذرة خام 11800 جنيه لل طن صب أرضه .

زيت عباد الشمس مكرر 16000 جنيه للطن صب أرضه .

سكر مكرر 7100 جنيه للطن معبأ أرضه .

فول بلدي – رفيع 25000 جنيه للطن معبأ أرضه .

فول بلدي – عريض 18000 جنيه للطن معبأ أرضه .

فول ليتوانى 8000 جنيه للطن معبأ أرضه .

فول إنجليزي 8000 جنيه طن معبأ أرضه.

فول إنجليزي سورتكس 9000 جنيه للطن معبأ أرضه.

فول استرالي 10250 جنيه طن معبأ أرضه .

فول استرالي ثلاجة 13000 جنيه طن معبأ أرضه.

أسعار السلع فى السوق المحلى المصري ليوم الخميس 9 يناير 2020

ذرة برازيلي أرجنتيني 3420 جنيهًا للطن صب أرضه.

ذرة أوكراني 3250 جنيهًا للطن صب أرضه .

ذرة بلغاري روماني 3250 جنيهًا للطن صب

نشا غذائي 7200 جنيه للطن معبأ أرضه.

جلوكوز 6900 جنيه للطن صب أرضه .

صويا 47 6500 جنيهًا للطن صب أرضه .

صويا 46 6350 جنيهًا للطن معبأ أرضه.

صويا 44 5950 جنيهًا للطن معبأ أرضه.

بذرة صويا أرجنتيني أوكراني 7000 جنيه للطن صب أرضه .

دى دى جى إس أمريكي 4500 جنيه للطن معبأ أرضه .

جلوتين مستورد 10350 جنيهًا للطن معبأ أرضه.

جلوتين محلى 10300 جنيه للطن معبأ أرضه .

جلوتو فيد محلي 3300 جنيه طن معبأ أرضه .



كسب عباد – 36% 4450 جنيهًا للطن معبأ أرضه

علف بادي تسمين سوبر 23% 6350 جنيهًا للطن معبأ أرضه

علف نامي تسمين سوبر 21% 6300 جنيهًا للطن معبأ أرضه

علف ناهي تسمين سوبر 19% 6250 جنيهًا للطن معبأ أرضه

علف بادي نامي 21% 5950 جنيهًا للطن معبأ أرضه .

لحم أبيض دواجن 26 جنيهًا للكيلو.

لحم أحمر دواجن 30 جنيهًا للكيلو.