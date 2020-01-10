بـ«بطن مكشوف».. إطلالة جريئة لـ ندى موسى (صور)

شاركت الفنانة ندى موسى، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها.



وظهرت ندى موسى بإطلالة صيفية جريئة في الجو البارد، مرتدية توب كت مكشوف البطن باللون الأبيض، واعتمدت على شعرها كيرلى، ومكياج بسيط أبرز جمال ملامحها، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى، مسلسل "شبر مية" الذي عرض على فضائية "dmc"، ويشارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد السعدني، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي مغاوري، ومحمد جمعة، ومن تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.