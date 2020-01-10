«قاتل صامت».. غاز السخان يخنق ضحاياه دون شعور (فيديو جراف)

تتزايد في فصل الشتاء حالات الوفاة، اختناقًا بالغاز داخل الحمام أو بسبب التدفئة، وتحذر "الدستور" في هذا الفيديو من مخاطره وهي:



- يحذر خبراء الأدلة الجنائية من أساليب التدفئة المختلفة، خاصة مع قدوم الشتاء.



- عدم وعي المواطنين بخطورة الغاز السام الناتج من أدخنة وبخار مياه السخان ونيران التدفئة يؤدي لكوارث.



- البخار الناتج من مياه السخان والأدخنة الناتجة من نيران التدفئة أو المدفئة الكهربائية تكسر جزيئات الأكسجين من الهواء، وتترك فقط غاز أول اكسيد الكربون السام للغاية.



- الغاز السام يرتبط بالهيموجلوبين 3 أضعاف الأكسجين بسرعة شديدة دون شعور فيؤدي إلى الوفاة دون أدنى مقاومة.



- ضرورة وجود شفاط المدخنة لسخان الغاز بالحمام وعدم إشعال النيران للتدفئة.



- التأكد من وجود فتحات تهوية بالمنزل للسماح للأكسجين بالدخول وتغيير الهواء وصيانة الأجهزة التي تعمل بالغاز مرة في السنة على الأقل.