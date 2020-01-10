حيل باعة «سوق الجمعة» لمواجهة هطول الأمطار

تشهد عدد من المناطق في محافظتي القاهرة والجيزة، هطول أمطار غزيرة، صباح اليوم الجمعة، بالتزامن مع انطلاق الأسواق، الأمر الذي يجعل التجار والباعة يلجأون لعدة حيل للاحتماء من الأمطار دون وقوع خسائر ببضائعهم.



كعادة كل يوم جمعة توجه التجار لأماكنهم في الأسواق لإقامة سوق بمنطقة إمبابة، التابعة لمحافظة الجيزة، يفترشون الأرض ببضائعهم، استعدوا لمواجهة المطر بقطع من البلاستيك "مشمع"، تمنع وصول ماء المطر للبضاعة.



وعلى الرغم من الأمطار، فإن حركة البيع والشراء لم تتأثر، وشهد سوق الجمعة بمنطقة إمبابة إقبالا كبيرا من المواطنين دون الالتفات للطقس السيئ.

