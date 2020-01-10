خالد النبوي يشاهد «يوم وليلة» مع لاعبي «المصري للاعاقات»

يستعد الفنان خالد النبوي لمشاهدة فيلمه الجديد ‏"يوم وليلة"، بصحبة 100 من لاعبي الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية، وذلك غدا السبت، في التاسعة والنصف صباحًا، بسينما "سيتي ستارز".



تشارك في الفيلم الطفلة "ميرنا" من أبطال الاتحاد الداون سيندروم، والتي تلعب دور ابنة "منصور الذهبي" الذي يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي.



فيلم "يوم وليلة" يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، ومحمد جمعة، وشادي أسعد، من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.