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عالم

القاهرة ضمن أفضل المقاصد السياحية في 2020

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:33 م
القاهرة
القاهرة
هدير سند
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وضعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية القاهرة ضمن قائمة أعدها قسم السفر بالصحيفة، لأفضل 52 مقصدًا سياحيًا يمكن زيارته في 2020، كما تضمنتها مجلة Haute Living الأمريكية، المتخصصة في شئون السفر والسياحة، في قائمتها لأفضل الوجهات السياحية الترفيهية لهذا العام.

واختارت "نيويورك تاميز" القاهرة لتكون ضمن أفضل 52 مقصدًا سياحيًا لعام 2020، وأرجعت السبب في اختيارها لاستعدادات مصر القوية لافتتاح المتحف الكبير المصري، والذي وصفته بأنه "مهرجان طال انتظاره"، بتكلفة تصل إلى مليار دولار وبمجهود آلاف العمال اللذين داوموا على بنائه لحوالي عقدين من الزمان، على بعد ما يزيد قليلًا عن ميل واحد من أهرامات الجيزة، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أن المتحف يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك أكثر من 5000 قطعة متعلق بالملك توت عنخ آمون، وسينضم إلى مجموعات أثرية أخرى افتتحت مؤخرًا، بما في ذلك المتحف الوطني للحضارة المصرية وقبر قديم من اللوحات الجدارية الملونة في مقبرة سقارة.

وأضافت أن زيارة القاهرة ستصبح "أسهل من أي وقت مضى"، بفضل مطار سفنكس الدولي الجديد وفنادق مثل سان ريجيس القاهرة المكونة من 366 غرفة والمقرر افتتاحها في يونيو المقبل.

ووضعت مجلة "Haute Living" الأمريكية القاهرة في تقرير نشرته الخميس، ضمن قائمة أعدتها لأفضل 20 وجهة سياحية يجب زيارتها في مطلع هذا العام، وأرجعت السبب أيضًا إلى افتتاح مصر للمتحف المصري الكبير.

وأشارت إلى أن المتحف سيعرض ما يقرب من 30 ألف كنز تاريخي "لم يطلع عليها العالم من قبل" بالإضافة إلى القطع الأثرية والثروات التاريخية للملك توت عنخ آمون.

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