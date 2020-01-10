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المعرض

وديع سعادة يعتذر عن عدم حضور معرض الكتاب

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:32 م
الشاعر اللبناني
الشاعر اللبناني وديع سعادة
إيمان عادل
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اعتذر الشاعر اللبناني وديع سعادة عن عدم تلبية دعوة معرض الكتاب للمشاركة هذا العام، حيث كان من المقرر أن تُعقد له ندوة على هامش معرض الكتاب 2020.

وقال وديع سعادة في تصريحات لـ"الدستور" إنه اضطر للاعتذار صباح اليوم، بسبب مرض زوجته بشكل مفاجئ.

وديع سعادة شاعر لبناني من مواليد 1948 في قرية شبطين شمال لبنان، عمل في الصحافة العربية في بيروت ولندن وباريس، وهاجر إلى أستراليا فى أواخر عام 1988. تُرجم بعض أعماله إلى الألمانية والإنجليزية والفرنسية، تم تكريمه سنة 2018 بجائزة الأركانة العالمية، صدرت له عدة دواوين، منها "ليس للمساء أخوة "، "المياه المياه"، "رجل في هواء مستعمل يقعد ويفكر فى الحيوانات"، "مقعد راكب غادر الباص"، "بسبب غيمة على الأرجح"، "محاولة وصل ضفتين بصوت".

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