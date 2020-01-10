4 قوافل طبية مجانية في المحافظات اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 4 قوافل طبية مجانية اليوم، بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إطلاق القوافل يكون في منطقتي الحصوة مركز أبو كبير محافظة الشرقية، ورأس حدربة، وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى مناطق وادي الرملة ووادي البدع مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، والمسيد مركز أهناسيا محافظة بني سويف.



وأشار إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية آخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.