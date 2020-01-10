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مصر

التموين: المواطن لن يستلم الأموال نقدًا في المنظومة الجديدة

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صلاح عامر
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كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في فتح أهم ملفات تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط، لوضع الآليات التي سيتم تطبيقها وفقا للدراسات التي قامت بها مؤخرا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار المصدر، لـ"الدستور"، إلى أن الدعم النقدي يطبق على منظومة السلع التموينية بواقع 50 جنيها للفرد على البطاقة، ويختار المواطن السلع التي تناسبه، وسيتم تطبيق الدعم النقدي المشروط على منظومة الخبز الجديدة من خلال حساب تكلفة رغيف الخبز التي تتراوح بين 60 قرشا و62 قرشا للرغيف الواحد.

وأضاف أنه في حال التوافق مع أصحاب المخابز على تكلفة الرغيف بـ60 قرشا سيحصل المواطن على 90 جنيها شهريا، وإذا كانت التكلفة 62 قرشا سيحصل المواطن على 93 جنيها شهريا يحق له اختيار سلع أو خبز ولن يحصل على أموال نقدا.

وتابع المصدر أنه في حال تطبيق هذه المنظومة الجديدة للدعم النقدي المشروط سيتم المنافسة بين المخابز مع بعضها البعض لإنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية وأعلى جودة، وسيتم إتاحة أصناف عديدة من السلع ليختار المواطن حسب قيمة الدعم على بطاقة التموين للفرد والأسرة كاملة.

وأضاف أن أبرز الإيجابيات أنه لن يسمح للمواطن بترك بطاقته مع البقالين أو أصحاب المخابز لأنها تعتبر "محفظة نقود" منعا للتلاعب أو الضرب الوهمي على ماكينات الصرف دون علم المواطن.

ولفت إلى أن هذه المنظومة الجديدة للدعم تحت الدراسة، وسيتم عرضها على القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة.

وذكر المصدر أن تطبيق الدعم النقدي سيوفر ما بين 10% و20% من استيراد الاقماح من الخارج، ويسهم في ترشيد الاستهلاك للخبز ليحصل المواطن على احتياجاته فقط دون وجود فاقد في الاستهلاك.

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