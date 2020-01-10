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الكرازة

البابا تواضروس يبدأ زيارته الثانية لإيبارشية سوهاج غدًا

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:20 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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يبدأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته الرعوية لإيبارشية سوهاج غدًا السبت والتي من المقرر أن تنتهي في 16 يناير الجاري.

وكشفت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن البابا تواضروس الثاني يصل صباح اليوم لمطار سوهاج ويكون في استقباله الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمراغة، والأنبا إسحق أسقف طما والأنبا ويصا مطران البلينا، وعقب وصوله يتجه إلى مطرانية سوهاج بصحبة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمراغة، وذلك لترأس لقاء كهنة الإيبارشية.

وتابعت المصادر وفقًا لتصريحتها: أن البابا تواضروس الثاني يزور صباح الأحد إيبارشية جرجا ويترأس صلاة القداس الإلهي بها بمشاركة أساقفة الصعيد، مضيفًا إلى انه من المقرر أن يترأس البابا صباح الإثنين قداس تدشين مطرانية سوهاج.

وتابعت المصادر: أن البابا تواضروس الثاني يترأس صباح الثلاثاء 14 يناير الجاري تدشين كاتدرائية الشهيد أبوفام بطما، بمشاركة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، على أن يلتقي مساء اليوم برهبان دير السيدة العذراء بأخميم.

واختتمت المصادر تصريحاتها: أن البابا يزور دير الأنبا بيشاي بسوهاج صباح الأربعاء المقبل ويلتقي برهبان الدير خلال الزيارة.

وتعتبر هذه الزيارة الرعوية الثانية لقداسة البابا تواضروس الثاني لإيبارشية سوهاج، لكنها الزيارة الأولى لإيبارشيتي طما وطهطا واللتين يرأسها الأنبا إسحق والأنبا إشعياء.

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