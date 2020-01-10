تلقي طلبات الأم المثالية حتى الخميس

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار تلقي طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية في دورتها الجديدة لعام 2020، وذلك على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات وحتى الخميس المقبل، ذلك استعدادًا لتنظيم الاحتفال المركزي للمسابقة خلال مارس المقبل.



وأضافت الوزارة في تصريحات، أن من أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم، واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.



كذلك من تلك الشروط إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى، وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسري للأبناء بدور الرعاية.