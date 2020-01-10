رئيس مدينة المحلة يوجه بسرعة التعامل مع مياه الأمطار

كلف اللواء مهندس حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، نوابه وغرفة العمليات الطارئة، برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، والإدارات المعنية بضرورة رفع درجات الاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة خلال هذه الأيام.



كما كلف باستقبال شكاوى المواطنين المتضررين وسرعة رفع مياه الأمطار من شوارع مدينة المحلة وقراها، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدفع بالعديد من العمال لتحريك مياه الأمطار نحو بالوعات المطر والصرف، وذلك نظرًا لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار على مدينة المحلة الكبرى.



وأصدر توجيهاته إلى جميع رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع مياه الأمطار بشوارع المركز والدفع بسيارات الوحدات المحلية ورفع الأضرار الناتجة عن سقوط الأمطار، يذكر أنه استعدادًا لهذه الظروف الطارئة فقد كلف بتطهير آبار الصرف وبالوعات المطر بالشوارع الرئيسية وتطهير بالوعات نفق الكوبري السفلي وعمل أغطية لها حتى لا تتعرض للانسداد وصيانة أعمدة الإنارة وتغطية فتحات الأعمدة والتنسيق مع المرور لحركة سير السيارات.