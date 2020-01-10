غدًا.. انطلاق المرحلة الثانية من «الحد من انتشار العدوى»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "الحد من انتشار العدوى" في 9 محافظات بالجمهورية تشمل: "الإسكندرية، المنيا، قنا، المنوفية، أسيوط، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء ومرسى مطروح"، رسميًا غدًا السبت.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه مبادرة مكملة تم إطلاقها ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" بهدف القضاء على عدوى الفيروسات الكبدية بصالونات التجميل والنوادي الصحية، تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".



وأضافت أن المرحلة الثانية ستستمر لمدة 3 أشهر ميدانيًا حتى 1 أبريل المقبل حيث سيتم تعليق بوسترات التوعية وزيارات صالونات ضمن حملات التوعية والتقييم، وعقد ورش عمل لتثقيف المهنيين لعدم نقل العدوى بصالونات التجميل وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان.



وأكدت أنه سيتم متابعة المبادرة لمدة عامين من خلال الأحياء وإدارة التثقيف الصحي بالمحافظات، لتغيير ثقافة المواطنين والذي يحتاج بعض من الوقت.