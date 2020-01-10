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اقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم بين البريد والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:28 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
طارق عتمان
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شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ممثلة في الهيئة القومية للبريد والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بهدف توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الاتحاد للعملاء من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومنى ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكل قطاعات الأنشطة الاقتصادية.

كما يهدف ذلك لإتاحة المزيد من قنوات توصيل التمويل للمشروعات متناهية الصغر، ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر للحد من البطالة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري المتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

بالإضافة إلى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

وتستهدف مذكرة التفاهم المساهمة في الوصول بخدمات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إلى عملائه في مختلف المناطق والقرى والنجوع في المحافظات كافة، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد والتي يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لأكبر عدد من المواطنين بسهولة خاصة في الدلتا وصعيد مصر.

كما ينص البروتوكول على تسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي ينتجها أصحاب المشروعات الصغيرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للبريد، وفتح حسابات جارية لعملاء الجهاز وصرف المبالغ التي يقرضها للعملاء وتحصيل أقساط القروض والأخطار لسداد القروض لحظيًا.

وينص أيضًا على تقديم خدمات البريد السريع وتوصيل الطرود والحصول علي تقرير الاستعلام الائتماني عن عملاء التمويل متناهي الصغر وتبادل المعلومات الشهري بشأنهم من خلال الاتحاد لصالح أعضاء الاتحاد الذي يصعب عليهم الربط المباشر مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني أو التواصل الإلكتروني مع الاتحاد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة لدى الهيئة القومية للبريد.

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