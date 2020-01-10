خطة حكومية للوقاية من أمراض تسمم الخضروات والفاكهة

قال الدكتور صلاح محمدين، الأستاذ بمعهد بحوث البساتين ورئيس بحوث الخُضروات بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة تتبع حاليا تقاوي الخضر هجن وأصناف مقاومة للأمراض، وحتى لا يلجأ المزارعون إلى استخدام المبيدات إلا في وقت الضرورة، وأن توجه الدولة إنتاج الخضر من أصناف وهجن مقاومة للأمراض، وتم البدء بالفعل في إنتاج هذه الأصناف لمواجهة السموم في المنتجات الزراعية.



وقال محمدين، لـ"الدستور": لدينا سلالات من النباتات جديدة مقاومة للأمراض، مؤكدا ضرورة توعية وإرشاد المزارعين من جانب الوزارة بعدم الري من المصارف سواء كان صرف زراعي أو صرف صحي، وكلاهما له خطورة على صحة المواطنين وعدم الري أو غسل الخضار من هذه المصارف.



وأكد ضرورة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد تنقيتها ومعالجتها، أما الصرف الصحي فيجب عدم الري به أو التعامل معه مطلقا لأي أنواع الخضر أو الفاكهة ولا بد من لجان من الإرشاد الزراعي والمحليات للمرور على هذه المصارف وتوعية المزارعين والمواطنين بعدم الري من هذه المياه أو غسل الخضر والفاكهة منها.



وأشار إلى أنه لابد من حظر ري الفاكهة من مياه الصرف الزراعي والصناعي، اعتبارا أن الفاكهة يتم تناولها طازجة، وضرورة منع العناصر الثقيلة والأمراض خاصة الفشل الكلوي والأمراض الميكروبية عن طريق تلوث المصارف والتي يمتصها النبات أو تكون عالجة بالخضر، كالخس والجرجير والفجل والبقدونس والكرات، والتي غالبا ما يتم ريها وغسلها من المصارف الملوثة.



من جانبها، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن هناك تنسيق بين أجهزة الوزارة مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لتوفير الغذاء الآمن فى كافة منشأت تداول الغذاء.



وأوضحت أنه يوجد شبكة للمعامل تابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات تتبع فنيا الإدارة المركزية للمعامل التي تعتبر المعمل المرجعي لجميع معامل المحافظات ويعمل بتلك المعامل متخصصون في المجالات المختلفة وجميعهم مؤهلون علميا وعلى درجة عالية من الكفاءة.



وأشارت إلى أن هذه المعامل تختص بتحليل جميع عينات المواد الغذائية سواء المستورد منها أو المطروح بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية التي تشتمل على الفحص "للسموم وبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة".



وأوضحت أنه يتم فحص المواد الخام الداخلة فى التصنيع، فحص عينات من المواد الغذائية المعروضة بالأسواق المرسلة عن طريق مفتشي الأغذية على مستوى الجمهورية ومن رسائل المواد الغذائية المستوردة قبل السماح بالإفراج الصحي عنها، فحص مياه الشرب بأنواعها المختلفة، وفحص متداولى الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.



