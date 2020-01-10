الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة حكومية للوقاية من أمراض تسمم الخضروات والفاكهة

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالناصرمحمد _ فاتن خديوى
طباعة
قال الدكتور صلاح محمدين، الأستاذ بمعهد بحوث البساتين ورئيس بحوث الخُضروات بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة تتبع حاليا تقاوي الخضر هجن وأصناف مقاومة للأمراض، وحتى لا يلجأ المزارعون إلى استخدام المبيدات إلا في وقت الضرورة، وأن توجه الدولة إنتاج الخضر من أصناف وهجن مقاومة للأمراض، وتم البدء بالفعل في إنتاج هذه الأصناف لمواجهة السموم في المنتجات الزراعية.

وقال محمدين، لـ"الدستور": لدينا سلالات من النباتات جديدة مقاومة للأمراض، مؤكدا ضرورة توعية وإرشاد المزارعين من جانب الوزارة بعدم الري من المصارف سواء كان صرف زراعي أو صرف صحي، وكلاهما له خطورة على صحة المواطنين وعدم الري أو غسل الخضار من هذه المصارف.

وأكد ضرورة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد تنقيتها ومعالجتها، أما الصرف الصحي فيجب عدم الري به أو التعامل معه مطلقا لأي أنواع الخضر أو الفاكهة ولا بد من لجان من الإرشاد الزراعي والمحليات للمرور على هذه المصارف وتوعية المزارعين والمواطنين بعدم الري من هذه المياه أو غسل الخضر والفاكهة منها.

وأشار إلى أنه لابد من حظر ري الفاكهة من مياه الصرف الزراعي والصناعي، اعتبارا أن الفاكهة يتم تناولها طازجة، وضرورة منع العناصر الثقيلة والأمراض خاصة الفشل الكلوي والأمراض الميكروبية عن طريق تلوث المصارف والتي يمتصها النبات أو تكون عالجة بالخضر، كالخس والجرجير والفجل والبقدونس والكرات، والتي غالبا ما يتم ريها وغسلها من المصارف الملوثة.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن هناك تنسيق بين أجهزة الوزارة مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لتوفير الغذاء الآمن فى كافة منشأت تداول الغذاء.

وأوضحت أنه يوجد شبكة للمعامل تابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات تتبع فنيا الإدارة المركزية للمعامل التي تعتبر المعمل المرجعي لجميع معامل المحافظات ويعمل بتلك المعامل متخصصون في المجالات المختلفة وجميعهم مؤهلون علميا وعلى درجة عالية من الكفاءة.

وأشارت إلى أن هذه المعامل تختص بتحليل جميع عينات المواد الغذائية سواء المستورد منها أو المطروح بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية التي تشتمل على الفحص "للسموم وبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة".

وأوضحت أنه يتم فحص المواد الخام الداخلة فى التصنيع، فحص عينات من المواد الغذائية المعروضة بالأسواق المرسلة عن طريق مفتشي الأغذية على مستوى الجمهورية ومن رسائل المواد الغذائية المستوردة قبل السماح بالإفراج الصحي عنها، فحص مياه الشرب بأنواعها المختلفة، وفحص متداولى الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بعد تغيبه عن حفل «كاف».. رسالة خاصة من رحمة خالد لـ محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

منذ يوم

حريق فى فيلا ايهاب توفيق ووفاة والده

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

حقيقة فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى

أيام زمان

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

اللسان أحد الأسباب الرئيسية للاختناق.. تعرف على السبب

دراسة تكشف علاقة بين الملح والسرطان

التدخين يهدد العقل ويسبب الاكتئاب

الحرمان من النوم يرفع مستويات الزهايمر

الرئيس نيوز

متحف "مدام توسو" يتخلى عن الأمير هاري وميغان ماركل

بغداد تطالب واشنطن بإرسال مندوبين لوضع آليات انسحاب القوات الأمريكية

رئيس الوزراء يبحث إقامة مدينة طبية عالمية فى مصر

اليابان ترسل قوة بحرية إلى الشرق الأوسط

منوعات

بـ 9 ملايين يورو.. مجوهرات مسروقة للبيع في إسرائيل

طالب يكتشف كوكبًا بعد أيام من تدريبه في «ناسا»

دراسة جديدة: الشاي يطيل العمر

وفاة شاب بعد 4 سنوات من تناوله «ساندويتش» مسمم بالزئبق

كشكول

بدء القوافل التعليمية بسوهاج... تعرف علي أماكنها

"التعليم": حل جذري لمشكلة تغيير المسمي الوظيفي للمعلمين

عطيه : ٥٢٠ مدرسة جاهزة لامتحانات الثاني الثانوي الالكترونية بالقاهرة

"شوقي": المناهج الجديدة تركز علي احترام الآخر وبناء الشخصية

إسلام سياسي

ما حكم عدم السماع لخطبة الجمعة؟

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد الفتح الملكي بعابدين

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
رجب طيب «أردوغاز»
ماجد حبته
السهو والخطأ.. وخبراء المصاطب!
د. محمد عفيفي
هزيمة 67.. التيار الإسلامي والعصر العثماني
مدحت بشاى
الثقافة الاجتماعية والزمن الذي عزّ فيه الشرف
المزيد

الثقافة

طبيب نفسى: الرجال أكثر عرضة للمراهقة المتأخرة

«لقاء مع مبدعة».. دار «هن» تنظم ندوة مع الكاتبة رحاب إبراهيم

«المسرح والفن التشكيلي» بجمعية محبي الفنون الجميلة.. 18 يناير

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك