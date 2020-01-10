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تقارير ومتابعات

"شبه الظل".. تفاصيل أول خسوف للقمر فى 2020

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:18 م
خسوف القمر
خسوف القمر
سوزان يونس
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يعتبر خسوف القمر أو كسوف الشمس، من أكثر الظواهر الطبيعية التي يشهدها العالم في أوقات متفرقة من العام، وبحلول مساء اليوم نشاهد خسوف القمر، بحجب ظل الأرض لضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية.

وتحدث الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل، فيحدث خسوف كلي أو تقريبى، فيكون خسوفًا جزئيًا.

ويعتبر الخسوف "شبه الظل" للقمر الأول ضمن أربعة هذا العام، وسببه عندما يعبر القمر خلال منطقة شبة ظل الأرض الباهتة.

يبدأ الخسوف في الساعة الـ 7:8 مساءً، ويصل إلى ذروته في الـ9:10 مساءً، وستقل إضاءة القمر قليلا، لكن قرصه سيبقى مضاء خلال مدة الخسوف.

يتفق مع توقيت بدر شهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريا، يغطى ظل الأرض 90% من سطح القمر، كما يمكن رؤيته من خلال التليسكوبات فى المناطق التى يظهر فيها القمر.

يستغرق 4 ساعات و5 دقائق تقريبًا، ويمكن رؤيته فى مصر، والمنطقة العربية.

يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية، ذكر فى بيان له، أن جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته تستغرق مدة قدرها 4 ساعات و5 دقائق تقريبا، وستكون بداية الخسوف فى الساعة السابعة و8 دقائق وتكون نهايته فى الساعة الـ11 و12 دقيقة تقريبا، أما ذروته، والتى يحجب فيها ظل الأرض 90% تقريبا من منطقة شبه الظل، فيتفق توقيته مع توقيت بدر شهر جمادى الأولى لعام 1441هـ فى الساعة الـ9 و10 دقائق مساءً تقريبا بتوقيت القاهرة المحلى.

وأشار معهد الفلك، إلى أن فريقًا بحثيًا من الباحثين بمعمل بحوث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سيقوم برصد هذه الظاهرة.



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