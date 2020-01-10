أوكرانيا تلقت «معلومات مهمة» من واشنطن بشأن تحطم طائرتها بإيران

أفاد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التقى مع دبلوماسيين أميركيين وحصل منهم على معلومات مهمة بشأن الطائرة المنكوبة وسيتم تحليلها.



وقال الرئيس الأوكراني، اليوم، إنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران هذا الأسبوع نتيجة إصابتها بصاروخ، ما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها، لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن.



وأضاف الرئيس الأوكراني أنه سيتناقش مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن التحقيق في وقت لاحق اليوم الجمعة، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".



وصرحت إيران، اليوم الجمعة، أنها تستطيع التأكيد بأن طائرة البوينغ الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء بالقرب من طهران، "لم تصب بصاروخ".



وقال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده "هناك أمر واحد مؤكد هو أن هذه الطائرة لم تصب بصاروخ"، حسبما نقلت "فرانس برس".



ولفت المسئول الإيراني إلى أن استكمال التحقيق بشأن الطائرة قد يستغرق عامًا أو عامين، مشيرًا إلى أن تحميل وحدة الذاكرة من الصندوقين الأسودين اللذين جرى انتشالهما من موقع سقوط الطائرة، قد يستغرق شهرًا أو شهرين.





