التشكيل الكامل للمجلس القومي للصحة النفسية في القانون الجديد

نص مشروع قانون رعاية المريض النفسي، على تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه.



ويضم في عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية، يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام.



كما يضم رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبرة في الخدمة الاجتماعية، يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيبا شرعيا له خبرة في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثلًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.