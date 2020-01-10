الحزب الدستورى يرفض حكومة «الجملى»: لن نثق فيها

قالت عبير موسى، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، اليوم الجمعة، إنها لن تصوت لصالح الحكومة الجديدة، لأن الحكومة الجديدة ستباركها حركة النهضة، مشيرة إلى أن النهضة أوصل البلاد لكوارث.



وأضاف عبير موسى، على هامش مشاركتها في جلسة البرلمان التي من المقرر أن تمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي الجديدة، أن التركيبة الجديدة للحكومة لا تمثل كل الفئات العمرية والجنسية.



وأشارت إلى أن التركيبة الجديدة للحكومة أغفلت التحول الرقمي، ولا تضم أقطابًا اقتصادية واسعة ومهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.