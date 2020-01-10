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حبس طبيب بتهمة تقديم أوراق مزورة للسفر للخارج

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس طبيب بشري 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتقديم مستندات مزورة، للحصول على تأشيرة لإحدى الدول العربية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم بالتزوير، والتحفظ على المضبوطات المزورة وإرسالها إلى الجهات المتخصصة لفحصها.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بتقدم طبيب بشرى، مقيم فى دائرة قسم شرطة أول الرمل، إلى الجهات المعنية بالإسكندرية، للتصديق على عدد 3 شهادات خبرة تفيد سابقة عمله بوظيفة طبيب بقسم النساء والتوليد ببعض المستشفيات على خلاف الحقيقة، وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحصوله على تلك الشهادات المزورة من أحد الأشخاص، جار تحديده وضبطه، مقابل مبلغ ألف وخمسمائة جنيه للشهادة الواحدة، وذلك لتقديمها لسفارة إحدى الدول العربية، للحصول بموجبها على تأشيرة ليتمكن من الحصول على فرصة عمل بها.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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