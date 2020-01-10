إطلالة جذابة لـ«درة» عبر إنستجرام (صورة)

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها بعدسة المصور سامح السباعي.



وظهرت "درة" بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتدية فستان أوف شولدر من اللون السيمون، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ومكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها، وعلقت عليها قائلة: "إلى تلك التّي رأت من الحياة ما رأت وبقيت على كبريائها تقاوم".



وبدأت الفنانة التونسية درة، في عقد جلسات عمل مع المخرج محمد بركة، لبدء تحضيرات فيلمها السينمائي الجديد "جدران"، والذي ينتمي إلى أعمال الرعب، حيث إنه من المنتظر أن تبدأ تصويره مطلع فبراير القادم، وجارِ ترشيح الأبطال المقررة مشاركتهم في الفيلم.



وتنتظر "درة"، عرض فيلمها السينمائي الجديد "يوم وليلة" أمام النجم خالد النبوي، خلال أيام، وتجسد درة خلال أحداث العمل شخصية ميرفت التى تعاني العديد من التناقضات الفكرية، ومع تتابع الأحداث تواجه الكثير من المشاكل.