اللسان أحد الأسباب الرئيسية للاختناق.. تعرف على السبب

هل تعلم أن اللسان المليء بالدهون يمكن أن يكون أحد الأسباب الرئيسية للشخير أو الاختناق أو توقف النفس بشكل دوري خلال الليل، مما يؤثر على نومك وصحتك؟



ويبقى السؤال: هل سيتحسن نومك إذا قللت الدهون في لسانك؟ الجواب هو: نعم، حسب اختصاصي النوم في المركز الطبي "Penn Medicine"، ريتشارد شواب، والمؤلف الرئيسي لدراسة جديدة نُشرت في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة.



وفي دراسة سابقة أجراها شواب وفريقه، وجدت أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وانقطاع النفس الانسدادي النومي هم في الواقع يملكون ألسنة كبيرة تحتوي على نسبة عالية من الدهون.



ووجدت الدراسة الجديدة أنه يمكنك تقليل الدهون في لسانك، بمجرد ما أن تفقد الدهون فى جسمك.



واستخدم الباحثون الرنين المغناطيسي لقياس تأثير فقدان الوزن بنسبة 10% على المسالك الهوائية لـ67 مريضا يعانون من السمنة المفرطة، وأظهرت النتيجة أن نقص الدهون في اللسان هو السبب الرئيسي لتحسن انقطاع النفس الانسدادي النومي بنسبة 30%.



ويشكل انقطاع النفس الانسدادي النومي خطرًا على حياة الإنسان، إذ يمكن أن يؤدي إلى خلل المادة البيضاء بالدماغ، وارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.



وفي الوقت الحالي، بإمكان الشخص المصاب بحالة انقطاع النفس النومي أن يستخدم علاج "CPAP"، وهو جهاز متصل بآلة تضخ الهواء في الفم، لتمنع مجرى الهواء من الضيق.



وجدت الدراسة أيضًا أن إنقاص الوزن يمكن أن يقلل من حجم عضلات الفك التي تتحكم في المضغ، ولكن ليس بقدر تقليل الدهون في اللسان.