الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

اللسان أحد الأسباب الرئيسية للاختناق.. تعرف على السبب

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:06 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات
طباعة
هل تعلم أن اللسان المليء بالدهون يمكن أن يكون أحد الأسباب الرئيسية للشخير أو الاختناق أو توقف النفس بشكل دوري خلال الليل، مما يؤثر على نومك وصحتك؟

ويبقى السؤال: هل سيتحسن نومك إذا قللت الدهون في لسانك؟ الجواب هو: نعم، حسب اختصاصي النوم في المركز الطبي "Penn Medicine"، ريتشارد شواب، والمؤلف الرئيسي لدراسة جديدة نُشرت في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة.

وفي دراسة سابقة أجراها شواب وفريقه، وجدت أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وانقطاع النفس الانسدادي النومي هم في الواقع يملكون ألسنة كبيرة تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

ووجدت الدراسة الجديدة أنه يمكنك تقليل الدهون في لسانك، بمجرد ما أن تفقد الدهون فى جسمك.

واستخدم الباحثون الرنين المغناطيسي لقياس تأثير فقدان الوزن بنسبة 10% على المسالك الهوائية لـ67 مريضا يعانون من السمنة المفرطة، وأظهرت النتيجة أن نقص الدهون في اللسان هو السبب الرئيسي لتحسن انقطاع النفس الانسدادي النومي بنسبة 30%.

ويشكل انقطاع النفس الانسدادي النومي خطرًا على حياة الإنسان، إذ يمكن أن يؤدي إلى خلل المادة البيضاء بالدماغ، وارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.

وفي الوقت الحالي، بإمكان الشخص المصاب بحالة انقطاع النفس النومي أن يستخدم علاج "CPAP"، وهو جهاز متصل بآلة تضخ الهواء في الفم، لتمنع مجرى الهواء من الضيق.

وجدت الدراسة أيضًا أن إنقاص الوزن يمكن أن يقلل من حجم عضلات الفك التي تتحكم في المضغ، ولكن ليس بقدر تقليل الدهون في اللسان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

منذ يوم

حريق فى فيلا ايهاب توفيق ووفاة والده

منذ حوالي 19 ساعة

استدعاء نانسي عجرم وزوجها مجددًا للتحقيق (مستند)

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

حقيقة فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى

أيام زمان

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

اللسان أحد الأسباب الرئيسية للاختناق.. تعرف على السبب

دراسة تكشف علاقة بين الملح والسرطان

التدخين يهدد العقل ويسبب الاكتئاب

الحرمان من النوم يرفع مستويات الزهايمر

الرئيس نيوز

متحف "مدام توسو" يتخلى عن الأمير هاري وميغان ماركل

بغداد تطالب واشنطن بإرسال مندوبين لوضع آليات انسحاب القوات الأمريكية

رئيس الوزراء يبحث إقامة مدينة طبية عالمية فى مصر

اليابان ترسل قوة بحرية إلى الشرق الأوسط

منوعات

بـ 9 ملايين يورو.. مجوهرات مسروقة للبيع في إسرائيل

طالب يكتشف كوكبًا بعد أيام من تدريبه في «ناسا»

دراسة جديدة: الشاي يطيل العمر

وفاة شاب بعد 4 سنوات من تناوله «ساندويتش» مسمم بالزئبق

كشكول

بدء القوافل التعليمية بسوهاج... تعرف علي أماكنها

"التعليم": حل جذري لمشكلة تغيير المسمي الوظيفي للمعلمين

عطيه : ٥٢٠ مدرسة جاهزة لامتحانات الثاني الثانوي الالكترونية بالقاهرة

"شوقي": المناهج الجديدة تركز علي احترام الآخر وبناء الشخصية

إسلام سياسي

ما حكم عدم السماع لخطبة الجمعة؟

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد الفتح الملكي بعابدين

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
رجب طيب «أردوغاز»
ماجد حبته
السهو والخطأ.. وخبراء المصاطب!
د. محمد عفيفي
هزيمة 67.. التيار الإسلامي والعصر العثماني
مدحت بشاى
الثقافة الاجتماعية والزمن الذي عزّ فيه الشرف
المزيد

الثقافة

طبيب نفسى: الرجال أكثر عرضة للمراهقة المتأخرة

«لقاء مع مبدعة».. دار «هن» تنظم ندوة مع الكاتبة رحاب إبراهيم

«المسرح والفن التشكيلي» بجمعية محبي الفنون الجميلة.. 18 يناير

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك