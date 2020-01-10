موارد دعم صندوق الصحة النفسية في التعديلات الجديدة

تستكمل لجنة الصحة خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون رعاية المريض النفسي، المقدم من الحكومة.



وحدد مشروع القانون موارد دعم صندوق الصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك على النحو الآتي:



- يخصص من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلي للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد، رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة "2" من هذا القانون في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وذلك بحد أقصى 30 ألف جنيه لكل منشأة تسلم نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة بحسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات اللازمة.



وتتضمن حصيلة دعم الصندوق حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع 30 جنيها عن الشهادة أو التقرير، وكذلك ما يؤدي عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية، والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع 150 جنيها تسددها المنشأة نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عن كل حالة دخول للعلاج بها، والهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.