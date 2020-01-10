التنسيق الحضاري: نسعى لتطوير المناطق المحيطة بالمتحف الكبير

قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن هناك لجنة مشتركة من الجهاز ومحافظة الجيزة ووزارة النقل وهيئة الطرق والكباري ووزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني، معنية بالارتقاء بالطريق المؤدي للمتحف المصري الكبير.



وأوضح "أبو سعدة" خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يتضمن الارتقاء بالصورة البصرية بشكل عام بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بجميع المسارات والمحاور والطرق والساحات التي تؤدي للمتحف، مشيرًا إلى أنه تم وضع تصور للتطوير وتم البدء في تنفيذه؛ لإعادة الوجه الحضاري للطرق المؤدية للمتحف المصري القديم.



وأشار، إلى أن الطريق الدائري وشارع الهرم وفيصل وطريق الفيوم الجديد هي شرايين تصل للمتحف المصري الكبير، ومن المهم أن تظهر هذه الطرق والشرايين بشكل يليق بتاريخ مصر والحضارة الموجودة بهذا المتحف.