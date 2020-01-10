صاحبة «تعالو نعرف مصر».. تقدم بحثا لمحاربة النمل الأبيض

شغفها بالسفر غير حياتها تمامًا، منذ سنوات، زارت مدينة القصر في الواحات الداخلة، لاحظت تآكل الخشب بفعل النمل الأبيض، فقررت أن تعكف على دراسة للوصول إلى حل يقضي على النمل الأبيض ثم تبدأ الترويج لآثار مصر، ندى زين الدين.



قررت ندى استكمال دراستها بالخارج، والتي تمحورت حول التغيرات البيئية الأثرية في مدينة القصر، وكيف تجري ترميمًا عضويًا للآثار المتأثرة بالنمل الأبيض، وبالفعل حققت نجاحًا مبهرًا، استلمت أمس عينة من عملها والمتمثل في نوع من البكتيريا عندما يأكله النمل يموت دون تأثير على البيئة، وبالفعل تسلمت اعتماد بحثها رسميًا.



تقول ندى، 28 عامًا،: " لولا الزيارة إلى مدينة القصر، وملاحظتها تأكل الخشب هناك، ما تعرفت على مشكلة يتعرض لها عدد كبير من أثارنا في أماكن مختلفة، وتعكف على دراسة وتطبيق بحث علمي، يمكن من خلاله التخلص من النمل الأبيض والحفاظ على الأثار مدة أطول".



دفعها حبها لبلدها إلى الترويج للسياحة المصرية ومعالم وآثار مصر في اليابان، فسرعان ما قررت دعوة أصدقائها الأجانب إلى زيارة مصر، للتعرف على معالم وحضارة بلدها، فقد سبق أطلقت في 2014، مبادرة "تعالوا نعرف مصر" لكنها كانت مقتصرة عل داخل محافظات مصر فقط، إلا أن الفتاة المصرية قررت أن تستغل دراستها بالخارج في خدمة بلدها والترويج للسياحة عبر نشر صور الآثار في الأماكن المختلفة.

