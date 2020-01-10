تفاصيل الحلقة العاشرة من مسلسل «الآنسة فرح»

حلقة عاشرة مثيرة يكشف عنها مسلسل "الآنسة فرح"، فبعد محاولات لتتبع آثار عاصي الغول، وجد طارق (محمد كيلاني) أن كل الجرائم التي حدثت من قبل كان لشادي (أحمد مجدي) علاقة مباشرة بها، كما قال شادي لفرح مازحًا أنه هو عاصي الغول، فهل لشادي وجه آخر، أم أننا ما زلنا أمام واحد من أخطر تجار المخدرات في الغردقة؟



وفي إطار تحقيقات طارق حول جرائم الفندق، اكتشف غرفة عمليات سرية ويشك أنها يُجرى بها عمليات تجميل، أما جوجو (عارفة عبد الرسول) فنجت من محاولة قتلها، وفاقت من غيبوبتها بعد أيام، لتجد ديدا (رانيا يوسف) بجوارها، فهل ستفصح عن من فعلوا بها ذلك؟



وبسبب عطل في الأسانسير، جعل طارق وفرح لوحدهما لفترة طويلة، ليتحدثا عن الماضي وأسباب انفصالها، ليندمجا في الحديث، حتى دخل عليهما شادي ليجدهما سويا، فكيف سيكون رد فعله؟



كما وجدت نادين (هبة عبد العزيز) والدتها نيرة (ناهد رشدي) تحت تهديد السلاح، وليس أمامها حل سوى الاستغناء عن كل مجوهراتها كي يتركها المجرم، فماذا تفعل؟



ويُذاع مسلسل "الآنسة فرح" على قناة "MBC 4" في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو من إنتاج شركة "S Productions" لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير "Jane The Virgin".



يشارك في بطولة مسلسل "الآنسة فرح" النجوم أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبد الرسول، وهبة عبد العزيز، وتامر فرج، وهو من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.