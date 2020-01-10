روسيا: ساهمنا في تحسين الحياة بسوريا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن إجراءات مجموعة القوات الروسية في سوريا ساهمت في تحسن الحياة السلمية في سوريا.



وأضاف- في تصريح له اليوم الجمعة- أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الزيارة التي قام بها إلى سوريا، تقدم بالشكر للقوات الروسية على الحرب ضد الإرهاب الدولي، وعلى الحياة السلمية في سوريا التي تتحسن تدريجيًا، والتي تم ملاحظتها خلال المباحثات مع الجانب السوري.