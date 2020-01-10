الجيش الليبى يمنع إبحار السفن إلى ميناءى مصراتة والخمس

أمر الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، مصلحة الموانئ والنقل البحري بالإعلان دوليا عن منع السفن من الإبحار إلى ميناءي مصراتة والخمس.



وفرض الجيش الوطني الليبي حظرا بحريا على الموانئ الواقعة غربي ليبيا، داعيا تركيا للكف عن تأجيج الصراع في البلاد وقتل الليبيين عبر الأسلحة والإمدادات العسكرية التي ترسلها إلى الميليشيات في العاصمة طرابلس.



وكان قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، قد رفض، مساء الخميس، الدعوة التي وجهتها أنقرة وموسكو الأربعاء لوقف إطلاق النار، معلنا استمرار العمليات العسكرية ضد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق.



وحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، فقد أعلن المشير حفتر "استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي، التي ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها، حيث إن هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات".