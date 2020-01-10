تنفيذ 226 حكمًا في 24 ساعة بحملات أمنية





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع- مواد غذائية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط قضية واحدة.وفي مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة، تم ضبط قضية واحدة، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائي، مخالفات سائقين، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 1228 مخالفة مرورية متنوعة.وتم تنفيذ 226 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات"، تم ضبط 4 قضايا متنوعة.