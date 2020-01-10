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مصر

التخطيط: ربط 61 جهة حكومية إلكترونيًا وإتاحة 100 خدمة «أون لاين»

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:27 م
وزيرة التخطيط هالة
وزيرة التخطيط هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من ربط قواعد بيانات 61 جهة حكومية لتبادل 29 مليون رسالة سنويًا، ومن المستهدف أن استكمال ربط 100 جهة حكومية في يونيو المقبل كما تم إتاحة 100 خدمة حكومية إلكترونيًا ومن المستهدف مضاعفتها لـ 200 خدمة، وتطوير 230 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحليات مع العمل علي التوسع ليصل عددها لـ 312 جهة.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير أصدرته حول حصاد نشاط الوزارة خلال عام 2019، إلى ميكنة تسجيل ودخول المرضي بعدد 536 مستشفي وميكنة تسجيل الملكيات بجميع مكاتب الشهر العقاري بعدد 28 مكتب وميكنة جميع مكاتب السجل التجاري بعدد 94 مكتب، وميكنة 1075 مكتب تطعيم بعدد 13 محافظة.

ومن المستهدف مضاعفتها لـ 5244 مكتب، وتطوير جميع نيابات المرور البالغ عددها 239، وجميع وحدات المرور بعدد 196 وحدة، بالإضافة إلي 347 نيابة و99 محكمة و89 قسم شرطة، ونشر 1135 نقطة دفع إلكتروني، وإتاحة التصوير الفضائي والجوي لمساحة 49 ألف كم2، لتحقيق تكامل البنية المعلوماتية المكانية.

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