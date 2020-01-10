تفاصيل إنشاء مدينة طبية عالمية بمصر

بحثت اليوم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، خلال اجتماعها مع المستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، آلية إنشاء مدينة طبية بمعايير عالمية على أرض مصر ويشرف عليها أطباء مصريون بالخارج.



ويرصد "الدستور" كل المعلومات والأهداف حول إنشاء هذه المدينة وهي كالتالي:



- يستهدف بناء المدينة المساهمة في تطوير الخدمة الطبية والعلاجية التي تستهدفها الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة.



- تسعى "الهجرة" من خلال بناء المدينة جعل مصر وجهة علاجية يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم.



- يستهدف بناء المدينة التأكيد على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا للمستثمرين المصريين بالخارج.



- يستهدف بناء المدينة جعل مصر وجهة عالمية متخصصة في مجال السياحة العلاجية.



- تسعى "الهجرة" إلى بناء صرح طبي عالمي يحتوي على مستشفيين، واحد منهما بالنظام العام والآخر بالنظام الخاص لجميع التخصصات الطبية داخل المدينة.



- تبحث "الهجرة" إنشاء أكاديمية طبية متطورة تستهدف تخريج أطباء ذوي كفاءة عالية.



- يسعى المشروع إلى المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية.



- يستهدف المشروع التركيز على منظومة التمريض من خلال العمل على تطوير ما يشوبها من نقاط ضعف.



- يستهدف المشروع جعل مصر قبلة للسياحة العلاجية لمختلف دول إفريقيا.



- يسعى المشروع إلى بناء مزيد من الاستثمارات وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج.