«طاقة إيجابية».. شريف رمزي ينشر صورًا مع بشرى (صور)

نشر الفنان شريف رمزي مجموعة من الصور تجمعه بالفنانة بشرى، عبر حسابه الشخصي، على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "بشرى حبيبتي طاقة إيجابية".



وردت بشرى على منشور شريف قائلة: "بحبك يا شريف يا أعز صديق وزميل، وغالي عليا قوي، لما بنتقابل بحس الزمن بيرجع بينا لورا ونرجع أطفال تاني".



يذكر أن الفنان شريف رمزي، حصل على الدرع الفضية من موقع الفيديوهات "يوتيوب" مؤخرًا، بعد أن تخطت قناة شركة "أفلام النصر" أكثر من 100 ألف مشترك.