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سياسي

حمدى قوطة يطالب بدعم الصناعات اليدوية لمنعها من الاندثار

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:03 م
المهندس حمدي قوطة
المهندس حمدي قوطة
إسلام نصير
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أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أهمية الصناعات اليدوية التي أصبحت تعاني من الإهمال وتواجه شبح الاندثار، خاصة مع الاتجاه إلى دعم الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وقال قوطة، في بيان، اليوم، إنه توجد الكثير من الصناعات والحرف اليدوية التي تتفرد بها مصر، ومنها صناعة الفخار والجلود وغيرها من الصناعات الأخرى، كالمشغولات السياحية التي تروي تاريخ الأجداد.

وطالب رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، بضرورة توجيه الرعاية والدعم والمساندة لأصحاب الحرف اليدوية والصناعات التى أوشكت على الاندثار؛ من أجل إحياء هذه الصناعات والحرف من جديد ومنع زوالها.

وأشار المهندس حمدي قوطة، إلى أهمية توفير الدعم المادي والتدريب المهني على هذه الصناعات، بما يدعم استمرارها وبقاءها، وذلك أسوة بالاهتمام الذي أولته الدولة مؤخرًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على حل أزمة المصانع المتوقفة نتيجة تعثرها في سداد مديونياتها.

وشدد رئيس اللجنة، على أهمية مثل هذه الصناعات لما توفره من مصدر دخل لآلاف الأسر على مستوى الجمهورية إضافة إلى الحفاظ عليها كونها حرفًا تراثية ذات قيمة تاريخية هامة.

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