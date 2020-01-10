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مصر

وزير الإسكان يتابع تطوير منطقة هضبة الحرفيين بالقاهرة

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:36 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لمتابعة مشروع تطوير منطقة هضبة الحرفيين، في منطقة مساكن الحرفيين، بحي منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وهي من المناطق ذات درجة الخطورة الأولى المهددة للحياة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وممثلى شركة المقاولون العرب.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع فى أسرع وقت ممكن، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير المناطق العشوائية على مستوى الدولة.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: "يتضمن مشروع تطوير منطقة هضبة الحرفيين، سند وتثبيت الحواف الجبلية لهضبة الحرفيين، لما تمثله من خطورة على الوحدات السكنية المقامة على الهضبة".

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: "يتولى الصندوق توفير جزء من تمويل المشروع بالتعاون مع محافظة القاهرة، وتتولى شركة المقاولون العرب تنفيذ الأعمال، باستخدام أحدث الأساليب الهندسية، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع فى شهر يونيو المقبل".

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