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المعرض

لمياء السعيد: 160 إصدارًا للدار فى معرض الكتاب

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:36 ص
الناشرة لمياء السعيد،
الناشرة لمياء السعيد،
جمال عاشور
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قالت الناشرة لمياء السعيد، إن دار السعيد للنشر والتوزيع، تشارك في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بما يقرب من 160 إصدارًا متنوعًا بين الرواية والمجموعات القصصية والشعر وكتب النقد والتنمية البشرية واللغة العربية والانجليزية والقواميس والأدب الساخر.

وأضافت أن الدار حرصت علي التنوع الشديد في اختيار أعمالها هذا العام لتخلق تنوعًا يثري المكتبة العربية، ومن أشهر الكتاب المشاركين معها هذا العام الدكتورة نادية عمارة بكتاب «قضايا المرأة المسلمة بين التقليد والتجديد»، والدكتور شريف شحاتة بسلسلة «150 رسالة»، أربعة أجزاء وهى: "150 رسالة نجاح، 150 رسالة أمل وتفاؤل، و150 رسالة للسعادة الزوجية، و150 رسالة للشباب".

وكذلك الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي والمجموعة القصصية عبارة غزل، كما تنشر الدار إصدارات الكاتب الراحل علي الشوباشي وكتابة مدرسة الثوار وأحلام بدرية، والإعلامية قصواء الخلالي برواية عذراء المونتسيرات، والإعلامي جمعة قابيل وكتابه ناسك يا وطن، الكاتب مينا فايق ورواية خلف أسوار الكنيسة، الكاتب عبدة الزراع بكتاب أدب الطفل وثقافتة، ومدربة الحياة مروة الصعيدي وكتاب عاوزة تتجوزي وتتهني تعالي اسمعي مني، وغيرهم.

ومن الدول العربية، الكاتبة السعودية دانة الدويش ورواية «مدينة لا تعرف الحب»، ومن الإمارات اللواء أحمد خلفان المنصوري وكتابه «قلنا وقالوا في التسامح» الذي ترجم إلي 6 لغات، ومن ليبيا الكاتبة فهيمة الشريف، ومن المغرب الكاتب الدكتور الميلود عرنيبة، ورواية علي مرمي حجر، ومن الجزائر الكاتب عبدالحكيم أوكفيل ورواية «المنفيون» والكاتبة فاطمة سليماني ورواية «بحر سليماني»، ومن فلسطين الكاتبة ليندا جبريل ورواية «النافورة المائلة»، ومن سوريا الكاتب أحمد الشامي وكتاب «عامان علي الغربة»، ومن العراق الكاتب فاضل الكعبى بعدة إصدارات.

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