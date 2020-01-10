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سياسي

«الغد»: البعض يشوه الحزب لنجاحاته

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:35 ص
موسى مصطفى
موسى مصطفى
حسين العمدة
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قال حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، إنه شهد مؤخرا حالة من هجوم البعض عليه، ومحاولة استهدافه، وتشويهه وإشاعة أخبار كاذبة وعارية تماما من الصحة، وإطلاق الشائعات ونسج المؤامرات المكشوفة والمفضوحة تجاه الحزب، مع محاولات ممجوجة لاستقطاب بعض أعضائه وقياداته لأحزاب أخرى.

وأرجع الحزب، في بيان له اليوم، السبب في ذلك إلى النجاح الذي حققه الحزب في الفترة الأخيرة في استقطاب شخصيات وطنية كبيرة لها قيمتها ووزنها ودورها الوطني الفعال ومكانتها الرفيعة في المجال العام والوطني، ونظرا لظاهرة تنامي العضوية والانضمامات الكثيفة يوميًا إلى صفوف الحزب، والتي ترصدها الصحف المصرية على مدار الساعة لقامات وطنية رفيعة تنضم إلى صفوف الحزب ولجانه وتشكيلاته.

وتابع: "تلك المحاولات تسعى إلى تخريب الحياة الحزبية في بلادنا بدلًا من دعمها، وتسعى إلى هدم الكيانات الحزبية الجادة بدلًا من الحفاظ عليها، وتسعى إلى غرس بذور الفتنة تمزيقًا لوحدتنا الوطنية في وقت خطير يتطلب فيه الحفاظ على كياناتنا الحزبية ودعمها وضم المصريين إليها، ومحاولة ملء الفراغ السياسي وبناء المؤسسات الحزبية والوطنية القادرة على تحمل عبء المرحلة".

وأوضح: "نعلم جميعا أن التحديات تلح وتطلب الموقف الوطني المسئول، وبينما نجد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول جاهدا دعم الحياة السياسية وتمكين الأحزاب السياسية، نجد المستهترين والمخربين والهدامين والمتآمرين والمؤجرين يسعون إلى تخريب مؤسساتنا الحزبية الساعية إلى دعم الدولة والحفاظ عليها ومساندتها في هذه المرحلة العصيبة، على غير إرادة ورغبة رئيس الجمهورية، وهو ما يضع علامات استفهام عديدة على أدوارهم المشبوهة، ويعري أهدافهم القبيحة، ويكشف نواياهم الخبيثة التي تستهدف النيل من الوطن نفسه من خلال تخريب مؤسساته الحزبية الوطنية الداعمة للدولة المصرية".

وأردف: "كان حزب الغد قد ارتفعت أسهمه في الشارع المصري بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ نتيجة الدور الوطني الذي لعبه رئيسه المهندس موسى مصطفى موسى في مواجهة حكم الإخوان، ودوره المعروف خلال أحداث ثورة ٣٠ يونيو العظيمة، كما كان الدور الوطني الذي قام به كشريك فاعل وأساسي في دفع المرحلة الانتقالية للثورة إلى الأمام من خلال ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية في يونيو عام ٢٠١٨، بعد أن تراجع غيره عن المشاركة في ذلك الاستحقاق الوطني التاريخي".

واستطرد: "يهيب حزب الغد بأعضائه في جميع محافظات مصر أن ينتبهوا لكل ما يحاك ويدبر لحزبهم، كما يناشدهم أن يتمسكوا بوحدتهم ويحافظوا على ما شيدوه من بناء وما نجحوا في بنائه في الفترة الأخيرة، وما حققوه من أداء وطني، وأن ينتبهوا للمخربين والساعين إلى التخريب والهدم، وقرر حزب الغد التصدي بقوة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من حاول الإساءة أو التشويه أو الطعن في الوطنية أو التخريب، وتم تكليف فريق من محامي الغد، برئاسة نائب رئيس الحزب للشئون القانونية والإدارية لتولي المهمة".

واختتم بيان الحزب: "حفظ الله الوطن، وعاشت وحدتنا الوطنية وتماسكنا الوطني محافظا على الدولة المصرية ومؤسساتها عموما والحزبية منها على وجه الخصوص".

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