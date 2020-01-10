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عالم

العراقيون في ساحة التحرير استجابة لدعوات التظاهر

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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توافد الآلاف من سكان بغداد إلى ساحة التحرير وسط العاصمة للمشاركة في تظاهرة حاشدة تمت الدعوة لها اليوم الجمعة.

وقال شاهد عيان، لوسائل إعلامية محلية: توافد المئات من الاشخاص في شوارع السعدون والنضال والطريق المؤدية إلى مدينة الصدر وهم يحملون أعلام العراق للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية الكبرى في ساحة التحرير وأضاف أن «الشعارات المتفق عليها في ساحة التحرير هي المطالبة بتشكيل حكومة عراقية من المستقلين واصلاح العملية السياسية» ورفض التدخل في الشأن العراقي، وابعاد العراق عن الصراع بين ايران وامريكا واحترام سيادة العراق ورفع علم العراق فقط "

وأوضح: "خيم التظاهر في ساحة التحرير منذ 100 يوم تكتظ بالمتظاهرين ولا يمكن بأي حال من الاحول مغادرة الساحة قبل ان تتحقق مطالبنا التي سقط من أجلها نحو 500 متظاهر منذ انطلاقها في الاول من اكتوبر الماضي وحتى الآن».

ونشرت السلطات العراقية قوات اضافية لتأمين وصول المتظاهرين الى ساحة التظاهر، فضلًا عن قوات أخرى في الشوارع والساحات العامة تحسبا لأي طارئ.

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