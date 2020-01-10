التنظيم والإدارة: قيّمنا 108 متقدمين لـ11 وظيفة قيادية بالأزهر

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن انتهاء الجهاز من تقييم عدد 108 متقدمين تقدموا لشغل 11 وظيفة قيادية بجامعة الأزهر بدرجة مدير عام.



وقال رئيس الجهاز، إن المتقدمين خضعوا لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والانجليزية، إلى جانب اختبار القدرات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.



وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف وتحديد الاحتياجات التدريبية التي تتم بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية رقمية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس.