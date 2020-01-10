«طارق رمضان.. قصة دجال» كتاب فرنسي يفضح ألاعيب «حفيد البنا»

صدر الأسبوع الجاري كتاب "طارق رمضان.. قصة دجال" للكاتب والمحلل الصحفي الفرنسي السويسري إيان هامل، ولدار النشر فلاماريو ويشتمل على أكثر من 300 صفحة، ويكشف فيه كيف خدع حفيد البنا الجميع في فرنسا وسويسرا وأوروبا، وكيف خدعه هو شخصيا، إذا كتب هامل في العام 2007 كتابا يدافع عن رمضان، والآن بعد مرور أكثر من 12 عاما، يعترف في كتابه الحديث الذي صدر في يناير الجاري أنه تم خداعه.



وبعد مرور اكثر من اثني عشر عامًا على نشر كتابه "الحقيقة حول طارق رمضان"، ينشر الصحفي إيان هامل كتاب ذو طابع استقصائي حول مسار رمضان وأساليبه، تحت عنوان "طارق رمضان.. قصة دجال"، وهو لنفس دار النشر فلاماريو التي رفضت في 2007 أن تنشر كتابه الأول عن رمضان ووصفته بأنه له صبغة إرهابي، إلا أن هامل ضغط على دار النشر وبالفعل صدر الكتاب في 2007، ليأتي الآن ليعترف بخطأه الكبير وصحة حدس دار فلاماريو.



وفي الكتاب يكشف هامل كيف خدع رمضان شانه شأن جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليها فهو حفيد مؤسسها حسن البنا، العالم الغربي بتمثيله دور الشخص المعتدل منذ التسعينيات من القرن الماضي، منذ أن كان أستاذًا للفلسفة في جامعة فريبورج، عندما كان محاضرًا متطوعًا فقط، ويقول هامل لفترة طويلة، لم يفكر أحد في التحقق من طبيعة هذا الشخص المثير للجدل، للدرجة التي وصلت أنه في إحدى مراحل حياته الأولى، دافع عنه حتى المتدينون الكاثوليك في سويسرا، أو المحافظون في فرنسا، الذين تدخلوا حتى يتمكن من إكمال رسالة الدكتوراة بنجاح، ولكنه الآن فقد مصداقيته وتم كشف جرائمه من اغتصاب وبث ايديولوجية الجماعة عن طريق أفكاره.



ويقول هامل في كتابه "إنها قصة "دجال" حيث استفاد طارق رمضان من التساهل الشديد في المجتمع الغربي تجاه نواياه الدفينة، مضيفا انه استغرق الأمر 20 عاما لكشف طارق رمضان.

