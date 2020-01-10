سفير مصر في واشنطن يهنئ الأنبا بيتر بعيد الميلاد

صلى الأنبا بيتر أسقف إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكي والنائب البابوي لكنائس فيرچينيا، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة القديس مارمرقس بواشنطن دي سي، وشاركه كاهن الكنيسة.



وقدم السفير المصري في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي ياسر رضا والسيدة حرمه التهنئة لنيافة الأنبا بيتر خلال قداس العيد بالكنيسة.



شارك في تقديم التهنئة ملحق الدفاع اللواء عبدالرؤوف موسى، والقنصل المستشار عبد الرحمن رأفت، ورئيس المكتب الثقافي بواشنطن الدكتور محمد حمزة.