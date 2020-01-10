دار الهالة تصدر «سكتك خضراء» لمعرض الكتاب

صدر عن دار الهالة للنشر والتوزيع كتاب "سكتك خضراء"، للمهندس محمد سامي، يتناول فوائد ركوب الدراجة للنساء، وكيفية اختيار الدراجة المناسبة للأوزان الثقيلة، كما يوضح طرق اختيار كرسي الدراجة المناسب، ويستعرض ثقافة الدراجات حول العالم، وما هو (مؤشر كوبنهاجن.



يعرض الكتاب في جناح دار الهالة بصالة ١ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس



جدير بالذكر أن محمد سامي تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس، حاصل على ماجستير إدارة الأعمال، مؤسس فريق جوبايك الهادف لنشر ثقافة الدراجات، مدير مشروع سكتك خضرا، باحث في التنقل الحضري المستدام، تم اختياره ضمن أفضل المبادرات البيئية الخضراء بمنطقة البحر المتوسط بمؤتمر (SWITCH-MED) ببرشلونة، وسافر إلى لعدد من الدول الأوروبية والعربية.