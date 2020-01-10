إيبارشية المنيا وأبو قرقاص تحتفل بميلاد المسيح

استقبل الأنبا مكاريوس أسقف عام إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة المنيا، والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين هنأوه وشعب الإيبارشية بعيد الميلاد المجيد.



وخلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وضع الأنبا مكاريوس وبعض من شعب الإيبارشية إكليلا من الزهور داخل مزار مثلث الرحمات الأنبا أرسانيوس بالمطرانية، وبعدها استقبل أفراد الشعب والمهنئين بالعيد بمقر المطرانية.



كان الأنبا مكاريوس صلى قداس العيد مساء يوم الاثنين بكنيسة القديس القوي الأنبا موسى بالمنيا، ويأتي هذا القداس الأول بالكنيسة بعد إعادة إعمارها وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.